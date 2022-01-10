В Ярославле вынесли приговор матери девочки, выпавшей из окна Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле суд вынес приговор матери трехлетней девочки, которая выпала из окна. Женщина признана виновной по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Трагедия произошла в июле прошлого года в Ярославле. В квартире жилого дома на улице Громова девочка находилась вместе с родителями. В какой-то момент она осталась одна на кухне, залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку. Через мгновение ребенок выпал из окна пятого этажа.

Девочка погибла от многочисленных травм живота, конечностей, а также от тупой травмы головы.

- Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием в доход государства 5% заработной платы. На основании статьи «Условное осуждение» назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 6 месяцев, - в пресс-службе СКР по Ярославской области.