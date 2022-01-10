Животные зоопарка будут рады елкам и пихтам. ФОТО: Ярославский зоопарк

В Ярославле стартовала ежегодная акция «Подари елку зоопарку». В зоопарк можно принести живые ели и пихты, которые пойдут на корм животным, живые изгороди и подстилки в вольерах.

- Хвойные породы деревьев содержат много витамина С и используются в качестве добавки к рациону питания животных, - рассказали специалисты.

Что можно сдать в зоопарк:

- живые ели и пихты (кроме голубых елей) без украшений и мишуры, без обработки химикатами;

- ветки, опилки хвойных и лиственных пород деревьев, стружку (за исключением включений ДВП, ДСП и других искусственных добавок от мебельного производства).

Кто может принести деревья:

- ярославцы, которые на новогодние праздники покупали живые деревья,

- предприниматели, не распродавшие все ели и пихты.

Деверья необходимо привезти в зоопарк (Ярославль, улица Шевелюха, 137). Ели и пихты можно оставить на парковке, которая находится слева от КПП службы безопасности.