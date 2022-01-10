Около 600 ярославцев обратились в травмпункты после падения на улицах

С 1 января по 9 января включительно врачи скорой помощи выезжали на вызовы почти 5,5 тысяч раз Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В травмпункты Ярославля с 1 по 9 января обратился 1381 человек. Специалисты травмпункта больницы имени Соловьева приняли 921 пациента, больницы имени Семашко – 460. По данным регионального департамента здравоохранения, почти половине травмированных понадобилась медицинская помощь после падения.

В праздничные дни в приемный покой соловьевской больницы госпитализировали 122 человека. Не обошлось без травм от пиротехники – 31 декабря от взрыва петарды пострадал ярославец. Ему потребовалась операция, поэтому новый год он встретил на больничной койке, а совсем не так, как планировал.

- С 1 января по 9 января включительно врачи скорой помощи выезжали на вызовы почти 5,5 тысяч раз. Только в новогоднюю ночь медикам пришлось обслужить свыше 500 вызовов. Чаще всего обращались ярославцы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, хирургическими патологиями, инфекционными заболеваниями. Были вызовы на ДТП, - сообщили в департаменте.

Не обошлось и без криминальной истории. 2 января на фельдшера напал внук пожилой пациентки.