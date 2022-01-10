Сотрудников ярославского АТП собрались отстранить от работы за несделанные прививки

Сотрудников ярославского АТП могут отстранить от работы из-за отсутствия прививок против коронавируса. Работникам вручили соответствующие уведомления.

- Настоящим уведомлением информирую вас, что постановлениями главного санитарного врача Ярославской области от 13.07.2021 №43 и от 25.10.2021 №83 были определены сроки для прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 до 31.08.2021 и 03.12.2021 соответственною. Учитывая, что вы не прошли вакцинацию в указанные выше сроки, вам необходимо в срок до 10 января 2022 года пройти вакцинацию либо предоставить медицинский отвод, - говорит в документе, который подписал гендиректор предприятия. – В случае непрохождения вами вакцинации, либо не предоставления медицинского отвода, вы можете быть отстранены от работы с 11.01.2022.

Документ опубликовали в группе «Общественный транспорт Ярославля».

- Похоже, с 10 января часть автобусов снова не выйдет на маршруты. На этот раз из-за отстранения от работы водителей и кондукторов, не прошедших вакцинацию, - пишет автор поста.