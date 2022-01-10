Ярославец зверски убил свою мать и бросил ее тело в подъезде

По предварительной информации, ярославец перерезал матери горло и сбежал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 10 января жители общежития на улице Урицкого нашли в своем подъезде окровавленное тело 52-летней соседки. На место происшествия тут же приехали правоохранительные органы, начались поиски подозреваемого в убийстве.

По предварительной информации, убийца перерезал ярославне горло и сбежал. Далеко он не ушел - прятался на верхнем этаже подъезда общежития.

- Задержан 32-летний сын погибшей, подозреваемый в совершении преступления, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Следователи возбудили против мужчины уголовное дело по статье убийство, устанавливают все обстоятельства произошедшего.