В Ярославле в 2022 году отремонтируют подъездные пути к детсадам, школам и больницам

Средства из дорожного фонда пойдет на ремонт подъездов к детсадам, школам и больницам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из дорожного фонда Ярославской области будут выделены субсидии на ремонт подъездных путей к детским садам, школам и больницам. Об этом на своей странице в «Фейсбуке» рассказал депутат региональной Думы Андрей Щенников.

- На основании обращений жителей и руководителей учреждений мною сформирован список объектов, которые включены в предварительный перечень для ремонта дорог. Постараемся, чтобы все подъездные пути были отремонтированы в 2022 году, - написал он.

Итак, планируется ремонт дорог к следующим детским садам:

- №62 и №44 от улицы Закгейма,5 до улицы Закгейма,13а;

- №59 от улицы Маланова до дома 59 по улице Овинная;

- №13 от улицы Б.Федоровская до дома 91;

- №175 от улицы Носкова до дома 5а по улице Зеленцовской;

- №48 у дома 26 по улице Красноперекопская до дома 8 по улице Калмыковых (подъезд и парковка);

- №241 от улицы Маланова до дома 13к.2 по улице 8 Марта;

- №170 и №89 проезды между домами: проспект Ленина, дом 50а – улица Угличская, дом 21а; проспект Ленина, дома 52-54; улица Чехова, дома 37-39б.

Также в планах ремонт подъездов:

- к детской поликлинике №2 от улицы 8 Марта;

- к зданию гинекологического отделения больницы им. Семашко от улицы Будкина (тротуар, парковка);

- к Пенсионному фонду от улицы Б.Федоровская дома 19 до дома 18 к.2 по улице Наумова;

- к ПЧ-5 на улице Б.Федоровская от дома 119 до дома 119а по улице Б.Федоровская;

- к бане №5 (МУП «Волна») от улицы Красноперекопской до дома 18 по улице Калмыковых;

- к ФОКу от улицы Бахвалова до дома 3а по ул. Бахвалова);

- к детскому саду «Панда» и ФОКу от улицы Наумова до улицы Фабричная и до дома 2б по улице Подбутырская);

- к СОШ №25 на проспекте Ленина, дома 48-50.