В «минировании» ярославского цирка подозревают 16-летнего подростка

Зрителей и персонал ярославского цирка эвакуировали из-за сообщения об опасном предмете. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 10 января, стало известно, из-за кого было прервано представление в ярославском цирке.

- Установлен подозреваемый 2005 года рождения. На единый номер службы экстренного реагирования он сообщил о существующей угрозе в здании развлекательного заведения. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

ЧП в ярославском цирке произошло 8 января. Всех зрителей и персонал пришлось в срочном порядке эвакуировать. Оперативные службы обследовали помещения, никаких опасных предметов не обнаружили. В результате было возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Ответственность по данной статье наступает с 16-летнего возраста. Так что теперь юному шутнику грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок от трех до пяти лет.