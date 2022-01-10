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Происшествия10 января 2022 7:31

На трассе в Переславском районе сбили пешехода

Мужчина шел по проезжей части
Полина Вачнадзе
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На трассе в Ярославской области под колеса машины попал мужчина

На трассе в Ярославской области под колеса машины попал мужчина

Фото: Сергей ГАПОН

Рано утром 9 января на трассе в Переславском районе под колеса машины попал пешеход. 40-летний мужчина шел по проезжей части.

- ДТП произошло вне населенного пункта. Наезд совершил 35-летний водитель на автомобиле «Лада Гранта». Пешеход был госпитализирован, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Сейчас Госавтоинспекция выясняет все обстоятельства ДТП. Пешеходов просят быть осторожными при движении по обочинам, особенно в темное время суток. Вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами.