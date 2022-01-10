В Ярославской области ожидается сильный снегопад

В Ярославской области на этой неделе ожидается сильный снегопад Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Центральной России, в том числе и в Ярославской области, предстоящая неделя будет снежной. Уже в первый рабочий день, по прогнозам синоптиков Центра «Фобос», погоду испортит активная фронтальная волна, которая промчится по территории центральных областей, засыпая их снегом.

- В понедельник может выпасть до 9-14 мм осадков, что составляет 1/3 месячной нормы, а значит может быть побит суточный рекорд для 10 января, который держался с 1960 года, - уточнили специалисты «Фобос».

Видимость ухудшится до 1000-1500 метров, вырастут сугробы, на дорогах ожидаются заносы и накаты.

Во вторник и среду осадки ослабнут, но к концу рабочей недели ненастье вновь усилится. В выходные не обойдется без скоротечных зарядов снега.

- Ожидаемые колоссальные объемы снега могут привести к снеговалу – падению деревьев под тяжестью снега, критическим нагрузкам на кровлю крыш. Кроме того, вероятны сбои в работе наземного и воздушного транспорта, - предупредили синоптики.