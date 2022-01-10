Жителей Рыбинска возмутили огромные счета за отопление

Жителей Рыбинска возмутили счета за отопление. ФОТО: группа "Подслушано в Рыбинске"

Жители Рыбинска испытали самый настоящий шок, когда получили счета за отопление в декабре. Посты негодования сразу же появились в социальных сетях.

- «Рыбинская генерация» совсем обалдела. Отопление за однокомнатную квартиру 1600, за двухкомнатную – 3300. У меня пенсия 10600, - пишет автор поста в группе «Подслушано вы Рыбинске» ВКонтакте.

- Это еще мало. У нас 4100 за двушку, - говорит Светлана Морозова.

- Так это еще не вся плата за отопление. Тысяча нагорает еще на электрическом радиаторе, поскольку толку от центрального отопления практически нет, - уточняет Эдуард Амеличев.

- Однокомнатная, 32,5. Счет пришел 2599,50. За качество аж 8.59 вернули, - пишет Любовь Карасева.

Текущий отопительный сезон для рыбинцев стал настоящим испытанием. То и дело целые районы оставались без тепла. А в других была обратная проблема:

- Трешка, 62 квадратных метра. Батареи шпарят, поэтому живем с открытыми форточками.

И за это отопление для улицы горожанам также придется платить из своего кармана.