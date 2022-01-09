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Общество9 января 2022 12:39

В Ярославле прошли соревнования по дворовому хоккею в валенках

Игры проходят уже шестой год подряд
Влада Красоткина
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Турниры стали давней традицией ярославцев.

Турниры стали давней традицией ярославцев.

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле на ледовом корте имени Ивана Ткаченко 8 января прошли соревнования по дворовому хоккею . Игры эти нетипичные: спортсмены выходят на лед в валенках, вместо коньков. В этом году дворовой хоккей сыграли десять команд.

— Главной целью турнира является популяризация здорового образа жизни, а задачей – привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом, повышение мастерства команд и игроков, и, конечно, создание досуга для ярославцев в новогодние праздники, — сказал начальник отдела организации спортивных соревнований и работы с ФСО управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Алексей Чикин.

Турниры стали давней традицией ярославцев и проходят в городе шестой год подряд. В отличие от обычного хоккея, на играх запрещены силовые приемы, а команды "сражаются" два периода по семь минут.