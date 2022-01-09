Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество9 января 2022 9:15

В аварии под Ярославлем пострадали три человека

Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сейчас полиция устанавливает подробности произошедшего. Фото: УМВД России по Ярославской области

Сейчас полиция устанавливает подробности произошедшего. Фото: УМВД России по Ярославской области

В Ростовском районе Ярославской области на 193 километре трассы "Холмогоры" 8 января около 13:30 часов произошло большое ДТП. Столкнулись иномарки "Мицубиши" и "Хендай".

- В результате пострадали 25-летний мужчина - водитель "Хендай" и его пассажиры: 26-летний мужчина и 23-летняя девушка, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС и медики. Сейчас полиция устанавливает подробности произошедшего.