В Ярославле пропала 15-летний подросток

О местонахождение девушки неизвестно с 8 января. Фото: УМВД России по Ярославской области

8 января в Ярославле пропала 15-летняя Ульяна С. Девушка ушла в Заволжском районе и перестала выходить на связь. До сих пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

- Рост Ульяны 170 сантиметров, волосы черные до плеч. Была одета в шапку синего цвета с надписью белого цвета, куртку белую с серым капюшоном, черные джинсы, черные кроссовки, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Если вы видели пропавшую после 8 января, то просим сообщить в ОМВД России по Заволжскому району по телефонам (4852) 24-02-02, 24- 01-17 или "02", телефон СУ СК России по Ярославской области 8-962-209-00-08.