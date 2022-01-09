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Общество9 января 2022 7:14

В Ярославле отменили хоккейный матч «Локомотив» - «Автомобилист»

Почему было принято такое решение
Влада Красоткина
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

Фото: хоккейный клуб "Локомотив"

В Ярославле отменили хоккейный матч, который должен был состояться сегодня, 9 января, между «Локомотивом» и командой из Екатеринбурга «Автомобилист».

- 7 января «Автомобилист» провел повторное тестирование игроков. У двух хоккеистов первой команды, восьми игроков системы, которые тренировались и находились в контакте с основным составом, и шести представителей клуба ПЦР-тесты показали положительный результат, - рассказали в хоккейном клубе «Локомотив».

Болезнь игроков стала причиной для отмены игры. Матч будет перенес на более позднюю дату, конкретное число пока неизвестно.