В Ярославле за праздничные выходные для горожан провели более 60 мероприятий

Праздники прошли во многих дворах города. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле заканчиваются праздничные мероприятия, которые проводились во дворах города. Более 60 мини-елок организовали активисты Ярославля для горожан.

Во многих районах города к детям во дворы приходили Дед Мороз и Снегурочка, они вместе с маленькими жителями водили хороводы, танцевали и пели с героями из сказок.

- Всего в период праздничных дней во всех районах прошло более 60 мероприятий. Очень рад, что участников становится все больше и идею подхватывают управляющие компании. Подобные праздники объединяют соседей и жителей двора, - отметил мэр города Владимир Волков.