В Ярославле из цирка эвакуировали зрителей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 8 января, в цирке Ярославля произошла эвакуация. По словам горожан, зрителей попросили покинуть здание прямо во время представления. К цирку подъехала машина скорой помощи. К счастью, тревога оказалось ложной, никаких дальнейших инцидентов не произошло.

- Поступило сообщение о якобы существующей угрозе в здании на улице Свободы. В результате проведенной проверки информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружено, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.