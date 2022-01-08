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Происшествия8 января 2022 12:00

В Ярославле из цирка эвакуировали зрителей

После проверки никакой угрозы для людей не нашли
Анастасия Голубева
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В Ярославле из цирка эвакуировали зрителей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

В Ярославле из цирка эвакуировали зрителей. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Сегодня, 8 января, в цирке Ярославля произошла эвакуация. По словам горожан, зрителей попросили покинуть здание прямо во время представления. К цирку подъехала машина скорой помощи. К счастью, тревога оказалось ложной, никаких дальнейших инцидентов не произошло.

- Поступило сообщение о якобы существующей угрозе в здании на улице Свободы. В результате проведенной проверки информация не подтвердилась, никаких опасных предметов не обнаружено, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.