Полиция изъяла у рыбинца более 600 граммов наркотиков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Рыбинска нашла и изъяла у 33-летнего местного жителя наркотики. В квартире у мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили части растения конопля.

После проведения экспертизы стало понятно, что во всех изъятых наркотиках находилось 638 граммов высушенной марихуаны и 48 граммов высушенной конопли.

- Подозреваемый не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности. Он пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.