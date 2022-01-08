Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-6°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 января 2022 7:12

Полиция изъяла у рыбинца более 600 граммов наркотиков

В квартире у мужчины нашли марихуану и коноплю
Анастасия Голубева
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полиция изъяла у рыбинца более 600 граммов наркотиков

Полиция изъяла у рыбинца более 600 граммов наркотиков

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Полиция Рыбинска нашла и изъяла у 33-летнего местного жителя наркотики. В квартире у мужчины сотрудники правоохранительных органов обнаружили части растения конопля.

После проведения экспертизы стало понятно, что во всех изъятых наркотиках находилось 638 граммов высушенной марихуаны и 48 граммов высушенной конопли.

- Подозреваемый не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности. Он пояснил, что хранил наркотики для собственного потребления. Полицией Рыбинска возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Подозреваемому судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.