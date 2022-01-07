В Ярославль после потепления придет похолодание

В Ярославле неожиданно похолодает.

Начало 2022-го года стало неожиданно теплым для ярославцев. Днем в городе температура воздуха была -1 градус, кроме этого выпало много снега. Но в ближайшие дни ситуация поменяется и теплая температура будет вытеснена морозами.

- Циклон продвинется еще дальше вглубь континента, ветер развернется на северные румбы, и начнется похолодание. В центральные области вернутся морозы, - рассказали в Центр Фобос.

Уже в ночь на субботу, 8 января, градусник покажет -15, а днем -12.