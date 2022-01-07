Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 16:12

В Ярославль после потепления придет похолодание

Уже в эту субботу
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Ярославле неожиданно похолодает.

В Ярославле неожиданно похолодает.

Начало 2022-го года стало неожиданно теплым для ярославцев. Днем в городе температура воздуха была -1 градус, кроме этого выпало много снега. Но в ближайшие дни ситуация поменяется и теплая температура будет вытеснена морозами.

- Циклон продвинется еще дальше вглубь континента, ветер развернется на северные румбы, и начнется похолодание. В центральные области вернутся морозы, - рассказали в Центр Фобос.

Уже в ночь на субботу, 8 января, градусник покажет -15, а днем -12.