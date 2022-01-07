Ярославец из-за ссоры с женой "заминировал" ее место работы

Против мстителя возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 января в службу экстренного реагирования поступило сообщение о том, что один из магазинов в Кировском районе Ярославля, расположенный в многоэтажном доме - заминирован. На вызов срочно приехали оперативные службы.

- В ходе осмотра помещений, проведенных прибывшими на место сотрудниками, опасных предметов обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже полицейские выяснили, что звонившим оказался 27-летний ярославец. Согласно информации из неофициальных источников, мужчина таким нетипичным образом решил припугнуть жену, с которой поругался накануне. Поэтому он оставил ложное сообщение о бомбе.

Сейчас против мстителя возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.