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Общество7 января 2022 13:30

Ярославец из-за ссоры с женой "заминировал" ее место работы

Мужчину задержала полиция
Влада Красоткина
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Против мстителя возбуждено уголовное дело.

Против мстителя возбуждено уголовное дело.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

7 января в службу экстренного реагирования поступило сообщение о том, что один из магазинов в Кировском районе Ярославля, расположенный в многоэтажном доме - заминирован. На вызов срочно приехали оперативные службы.

- В ходе осмотра помещений, проведенных прибывшими на место сотрудниками, опасных предметов обнаружено не было, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Позже полицейские выяснили, что звонившим оказался 27-летний ярославец. Согласно информации из неофициальных источников, мужчина таким нетипичным образом решил припугнуть жену, с которой поругался накануне. Поэтому он оставил ложное сообщение о бомбе.

Сейчас против мстителя возбуждено уголовное дело, а также избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.