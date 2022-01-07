Ярославль завалило снегом: "Из четырех полос на дороге осталось только две"

Жители не видят результата работы дорожников. Фото: Владимир Волков, "ВКонтакте"

В ночь на 6 января в Ярославле прошел снегопад. К сожалению, с последствиями непогоды в городе до сих пор не могут справиться.

- Ночью на уборку улично-дорожной сети после обильного снегопада вышло более ста единиц снегоуборочной техники. Основная задача коммунальщиков — оперативно обработать улицы противогололедным материалом и сбросить снег с проезжей части, чтобы избежать образования наката и скользкости, - рассказали о борьбе со снегом мэр Ярославля Владимир Волков.

Это сообщение вызвало много недовольства среди ярославцев. Жители не видят результата работы дорожников: машины буксуют в снежных колеях, передвигаются по тесных дорогам, а люди предвещаются послепраздничные пробки на неубранных дорогах.

- На следующей неделе все поедут на работу, будут огромные пробки. Из четырех полос осталось только две на Ленинградке. Остальное снег, - пишет Ярослав К.

- Из-за убогой уборки авто сделали себе путь по тротуару. Прямо рядом с детской поликлиникой, - рассказал Вадим С. об уборке в одном из райнов Ярославля.

- Не знаю... Сейчас еду с центра, ни одной убранной дороги нет, - поделился Андрей С.