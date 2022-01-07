В аварии под Ярославлем пострадал 7-летний мальчик

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске 6 января около 20:30 вечера на перекрестке улиц Плеханова и Румянцева произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Мицубиши» и «ВАЗ».

- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ» 7-летний мальчик. Он нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.