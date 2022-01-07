Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ярославль
-11°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 января 2022 8:26

В аварии под Ярославлем пострадал 7-летний мальчик

Малыш нуждается в лечение
Влада Красоткина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Рыбинске 6 января около 20:30 вечера на перекрестке улиц Плеханова и Румянцева произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Мицубиши» и «ВАЗ».

- В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля «ВАЗ» 7-летний мальчик. Он нуждается в амбулаторном лечении, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

На месте аварии работали сотрудники ДПС ГИБДД, БСМП. Сейчас полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.