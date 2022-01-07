В Ярославле на Рождество ограничили движение автомобилей

Ограничения будут действовать до окончания служб. Фото: Правительство Ярославской области

На Рождество 7 января в Ярославле ввели новые ограничения для водителей. Запрещен проезд не только к Советской площади, но и ко следующим соборам:

- Дополнительные ограничения введут у Федоровского кафедрального собора, Успенского кафедрального собора, Свято-Введенского Толгского женского монастыря, Яковлевско-Благовещенского храма, Казанского женского монастыря, - рассказали в мэрии Ярославля.

Кроме этого, запретят парковку у храмов Богоявленского, Крестобогородского, Дмитрия Солунского, Свято-Тихоновского, Спасского в поселке Иваньково, Троицкого и Успенского в поселке Норское, Смоленской Божией Матери в поселке Смоленское, Ярослава Мудрого, Владимирской иконы Божией Матери, Софии Премудрости Божией, в честь иконы Божией Матери «Знамение», а также у церкви Спаса на Городу и у Казанского монастыря.

Ограничения будут действовать до окончания служб 7 января, примерно до 20:00 вечера.