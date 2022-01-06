В Ярославской области при пожаре погибли двое мужчин Фото: СУ СКР по Ярославской области

В селе Борисоглебская слобода около Переславля-Залесского Ярославской области 5 января произошел пожар. На улице Новоборисоглебская загорелся деревянный жилой дом. В трагедии погибли двое мужчин. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователем произведен осмотр места происшествия. Тела погибших направлены в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.