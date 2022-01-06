Рыбинцев на Рождество ждет праздничная программа
Фото: Администрация Рыбинска
В Рыбинске на Рождество запланировано много разных концертов и спектаклей. Некоторые из мероприятий будут интересны и маленьким зрителям.
Куда горожане смогут пойти 7 января?
Рыбинский театр кукол
10:00 и 13:00 – Главная елка. Спектакль «Щелкунчик»
17:00 – Новый год на подушках (для самых маленьких зрителей)
Рыбинский драматический театр
11:00 – Сказка «Морозко»
17:00 – Спектакль «Лес»
ДК «Вымпел»
11:00 – Интерактивное шоу «Щенки спасают Новый год»
ДК «Волжский»
16:00 – Большой рождественский концерт
ОКЦ
14:00 – виртуальный концертный зал сказка «Двенадцать месяцев»
16:00 – концертная программа «Голос 60+ «Споем на Рождество»
Экскурсии
12:00 - рождественская экскурсия в интерактивно-познавательном комплексе «Топтыгина берлога» (КДК «Переборы»)
10:00 -15:00 – новогодние прогулки в экспозиционном комплексе «Советская эпоха»
12:00 – рождественская экскурсия «Православный Рыбинск. Церкви и подворья от Казанского до Сретенского» (место сбора – храм Казанской иконы Божией Матери)
В администрации Рыбинска рассказали, что 8 января местные жители смогут увидеть музыкальный спектакль «Карусель на Рождество» в ДК «Слип».