Рыбинцев на Рождество ждет праздничная программа Фото: Администрация Рыбинска

В Рыбинске на Рождество запланировано много разных концертов и спектаклей. Некоторые из мероприятий будут интересны и маленьким зрителям.

Куда горожане смогут пойти 7 января?

Рыбинский театр кукол

10:00 и 13:00 – Главная елка. Спектакль «Щелкунчик»

17:00 – Новый год на подушках (для самых маленьких зрителей)

Рыбинский драматический театр

11:00 – Сказка «Морозко»

17:00 – Спектакль «Лес»

ДК «Вымпел»

11:00 – Интерактивное шоу «Щенки спасают Новый год»

ДК «Волжский»

16:00 – Большой рождественский концерт

ОКЦ

14:00 – виртуальный концертный зал сказка «Двенадцать месяцев»

16:00 – концертная программа «Голос 60+ «Споем на Рождество»

Экскурсии

12:00 - рождественская экскурсия в интерактивно-познавательном комплексе «Топтыгина берлога» (КДК «Переборы»)

10:00 -15:00 – новогодние прогулки в экспозиционном комплексе «Советская эпоха»

12:00 – рождественская экскурсия «Православный Рыбинск. Церкви и подворья от Казанского до Сретенского» (место сбора – храм Казанской иконы Божией Матери)

В администрации Рыбинска рассказали, что 8 января местные жители смогут увидеть музыкальный спектакль «Карусель на Рождество» в ДК «Слип».