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Спорт6 января 2022 11:59

В Ярославле прошел юношеский турнир по мини-футболу

Эти соревнования уже стали традицией
Анастасия Голубева
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В Ярославле прошел юношеский турнир по мини-футболу

В Ярославле прошел юношеский турнир по мини-футболу

Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в преддверии Рождества прошел традиционный турнир по мини-футболу. В нем приняли участия 13-14-летние юноши, которые занимаются в спортивном центре «Молния».

— Наша цель — это регулярное развитие, пропаганда и популяризация мини-футбола в городе. Благодаря таким соревнованиям мы выявляем сильнейших спортсменов и участвуем в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения, — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

8 января в 10 часов на катке по адресу Чкалова, 26 состоятся соревнования по хоккею в валенках.