В Ярославле прошел юношеский турнир по мини-футболу Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле в преддверии Рождества прошел традиционный турнир по мини-футболу. В нем приняли участия 13-14-летние юноши, которые занимаются в спортивном центре «Молния».

— Наша цель — это регулярное развитие, пропаганда и популяризация мини-футбола в городе. Благодаря таким соревнованиям мы выявляем сильнейших спортсменов и участвуем в формировании здорового образа жизни подрастающего поколения, — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

8 января в 10 часов на катке по адресу Чкалова, 26 состоятся соревнования по хоккею в валенках.