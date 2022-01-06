В Ярославле на ночную уборку снега выехали больше 100 специальных машин. ФОТО: страница Владимира Волкова ВКонтакте

В Ярославле в ночь с 5 на 6 января прошла масштабная уборка снега. На улицы города выехали более 100 единиц техники, которые расчищали дороги и кололи лед. Техника разнообразна: грейдеры, дорожные машины, тракторные щетки и самосвалы.

- Основная задача коммунальщиков – оперативно обработать улицы противогололедным материалом и сбросить снег с проезжей части, чтобы избежать образования наката и скользкости. Вывоз снега в первую очередь проводится в местах заужения проезжей части. Также дорожные рабочие расчищают и обрабатывают тротуары и пешеходные зоны, - рассказал мэр города Владимир Волков.

Сегодня вечером снова ожидается снегопад, но не такой сильный, как вчера.