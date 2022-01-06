В Кировском районе Ярославля поймали организаторов азартных игр Фото: СУ СКР по Ярославской области

В Ярославле сотрудники СК поймали 40-летнего мужчину и 60-летнюю женщину, которые подозреваются в том, что продолжительное время организовывали азартные игры. Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные организованной группой».

До 30 декабря прошлого года в подпольную контору на улице Первомайской они пускали всех желающих, которые играли с помощью специальной техники и оставляли там свои деньги.

- В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Игровое оборудование изъято. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.