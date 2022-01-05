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Общество5 января 2022 14:39

На традиционный забег в Ярославле приехали спортсмены со всей России

Турнир проводится ежегодно в новогодние праздники
Влада Красоткина
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В город приехали спортсмены со всей России.

В город приехали спортсмены со всей России.

Фото: Мэрия Ярославля

5 января в Ярославле в легкоатлетическом манеже прошли ежегодные новогодние соревнования по бегу "Золотое кольцо". В город приехали спортсмены со всей России.

— На соревнования в столицу Золотого кольца приехали ребята из Переславля, Рыбинска, Костромы, Владимира, Архангельска, Вологды, Череповца, а также из Москвы и Московской области, — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

Участие принимали, как совершеннолетнее, так и несовершеннолетние жители. Забег был на дистанциях 60, 300, 600 и 1000 метров.