На традиционный забег в Ярославле приехали спортсмены со всей России

В город приехали спортсмены со всей России. Фото: Мэрия Ярославля

5 января в Ярославле в легкоатлетическом манеже прошли ежегодные новогодние соревнования по бегу "Золотое кольцо". В город приехали спортсмены со всей России.

— На соревнования в столицу Золотого кольца приехали ребята из Переславля, Рыбинска, Костромы, Владимира, Архангельска, Вологды, Череповца, а также из Москвы и Московской области, — отметил заместитель начальника управления по физической культуре и спорту мэрии города Ярославля Александр Зайцев.

Участие принимали, как совершеннолетнее, так и несовершеннолетние жители. Забег был на дистанциях 60, 300, 600 и 1000 метров.