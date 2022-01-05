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Происшествия5 января 2022 8:54

В Ярославской области насмерть сбили женщину

ДТП произошло на пешеходном переходе
Влада Красоткина
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Женщина скончалась на месте.

Женщина скончалась на месте.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 января в Переславском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель за рулем машины "БМВ" сбил 41-летнюю женщину.

- Погибшая завершала переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Женщина скончалась на месте. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.