В Ярославской области насмерть сбили женщину

Женщина скончалась на месте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

4 января в Переславском районе Ярославской области произошло смертельное ДТП. 25-летний водитель за рулем машины "БМВ" сбил 41-летнюю женщину.

- Погибшая завершала переход проезжей части по нерегулируемому пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Женщина скончалась на месте. На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.