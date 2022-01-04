В центре Ярославля задымилось здание с несколькими ресторанами. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Сегодня, 4 января, произошел пожар в здании в центре города по адресу улица Свободы, 27. В этой двухэтажной постройке находятся несколько ресторанов, кальянная, а также салон сотовой связи.

Источник КП-Ярославль сообщил, что туда приехали уже четыре пожарные машины, всех посетителей быстро вывели на улицу.

- Дым приличный, поднимается до верхушки многоэтажки. Наверно, уже четыре пожарные машины приехали. Людей всех вывели, персонал в последнюю очередь вышел. Непонятно, где конкретно произошло возгорание. Пожарные бегут к служебному входу, - рассказывает источник КП-Ярославль. – Сейчас поднимают лестницу, дым еще сильнее стал. Огонь видно сверху над кальянной.

Сотрудники МЧС сейчас работают на месте происшествия.

- Сообщение о возгорании поступило в 14:38. В отдельно пристроенном здании горела система вентиляции. На месте работают 8 единиц техники и 22 человека личного состава. Когда пожарные приехали, было сильное задымление со стороны улицы. Пострадавших нет, - сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.