Жителей Ярославской области ожидают резкие перепады температуры воздуха

Жителей Ярославской области ожидают резкие перепады температуры Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославскую область 5 января придет сильный снегопад. Завтра температура воздуха будет около -7 градусов, однако, ночью сохранится мороз, ожидается -15.

Уже в четверг, 6 января, на улице потеплеет до -2 днем и -8 ночью. Снегопад немного уменьшится, но не уйдет.

7 января, в Рождество, погода сохранится такая же, как накануне. А в субботу, 8 января, ярославцев должно порадовать солнце, но снова подморозит, и термометр будет показывать около -10 градусов.

В последний день праздничных выходных, 9 января, с регион снова придет снег, а температура особо не изменится.