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Общество4 января 2022 13:30

Жителей Ярославской области ожидают резкие перепады температуры воздуха

Также, в регион придет снегопад
Анастасия Голубева
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Жителей Ярославской области ожидают резкие перепады температуры

Жителей Ярославской области ожидают резкие перепады температуры

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославскую область 5 января придет сильный снегопад. Завтра температура воздуха будет около -7 градусов, однако, ночью сохранится мороз, ожидается -15.

Уже в четверг, 6 января, на улице потеплеет до -2 днем и -8 ночью. Снегопад немного уменьшится, но не уйдет.

7 января, в Рождество, погода сохранится такая же, как накануне. А в субботу, 8 января, ярославцев должно порадовать солнце, но снова подморозит, и термометр будет показывать около -10 градусов.

В последний день праздничных выходных, 9 января, с регион снова придет снег, а температура особо не изменится.