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Происшествия4 января 2022 10:51

В Ярославском районе в ДТП погиб мужчина, а двое детей находятся в больнице

Авария произошла утром 4 января
Анастасия Голубева
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В Ярославском районе в ДТП погиб мужчина, а двое детей находятся в больнице

В Ярославском районе в ДТП погиб мужчина, а двое детей находятся в больнице

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе сегодня утром, 4 января, на 280 километре трассы «Холмогоры» произошло смертельно ДТП. Автомобиль «Хендай», под управлением 41-летнего мужчины столкнулся с машиной «Киа», за рулем которой был 61-летний водитель. Последний погиб на месте аварии почти сразу.

Водителя «Хендая», а также двух мальчиков 9 и 15 лет, которые находились в этой машине, увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.