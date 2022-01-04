В Ярославском районе в ДТП погиб мужчина, а двое детей находятся в больнице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославском районе сегодня утром, 4 января, на 280 километре трассы «Холмогоры» произошло смертельно ДТП. Автомобиль «Хендай», под управлением 41-летнего мужчины столкнулся с машиной «Киа», за рулем которой был 61-летний водитель. Последний погиб на месте аварии почти сразу.

Водителя «Хендая», а также двух мальчиков 9 и 15 лет, которые находились в этой машине, увезли в больницу.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, следственно-оперативная группа, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.