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Происшествия4 января 2022 7:09

«Пять человек пострадали»: в Ярославле друг в друга врезались четыре легковушки

В больнице, в том числе, находится и годовалый мальчик
Анастасия Голубева
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«Пять человек пострадали»: в Ярославле друг в друга врезались четыре легковушки

«Пять человек пострадали»: в Ярославле друг в друга врезались четыре легковушки

Фото: УМВД по Ярославской области

В Ярославле вчера, 3 января, примерно в 21:35 произошла массовая авария. Четыре легковушки: «Митсубиши», «Шкода», «Сузуки» и «Тойота» врезались друг в друга в районе Дачного переулка.

Двоих человек – годовалого мальчик из «Тойоты» и 64-летнего водителя «Митсубиши» - отвезли в больницу. Еще три человека – 24-летний водитель «Сузуки», 28-летняя пассажир-женщина из «Тойоты» и 38-летний водитель «Шкоды» пострадали чуть меньше. Им необходимо амбулаторное лечение.

- На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, МЧС, медики. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в УМВД России по Ярославской области.