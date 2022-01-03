В Ярославле мужчина погиб из-за непотушенной сигареты

Тлеющая сигарета привела к пожару и гибели хозяина квартиры Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

В Ярославле 3 января при пожаре в квартире на улице Чкалова погиб 66-летний мужчина. Сообщение спасателям поступило в 07:09, в 07:50 огонь ликвидировали. По предварительной версии, квартира загорелась из-за непотушенной сигареты.

- Организована доследственная проверка. Произведен досмотр места происшествия, опрошены очевидцы. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

На месте работали четыре пожарные машины и 12 спасателей.

За несколько часов до наступления нового года в Ростовском районе при пожаре погиб мужчина: дачный дом загорелся из-за неисправности электрического матраса. Хозяин дачи задохнулся угарным газом.