Владельцы машины, поврежденной фейерверком в Ярославле, подали заявление в полицию

Хозяева машины, в которую попал салют, обратились в полицию. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE" ВКонтакте

Хозяева машины, в которую в новогоднюю ночь попал салют и оставил вмятину, подали заявление в полицию.

- По данному обращению проводится проверка, - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Инцидент произошел в Дзержинском районе. Компания молодых людей запускала фейерверки рядом автомобильной парковкой и один из салютов, сюда по всему, угодил в машину. Небезопасное развлечение попало на видео и было опубликовано в ярославских пабликах. В комментариях владельцам автомобиля посоветовали обратиться в полицию и они этому совету последовали.

Накануне новогодних праздников мэрия Ярославля и МЧС составили список площадок, где можно безопасно запускать салюты. До конца праздников еще далеко, так что лучше иметь в виду данные рекомендации и не рисковать ни своим, ни чужим имуществом.