Ярославец угрожал убить бывшую сожительницу осколком стекла

52-летний мужчина во время ссоры угрожал убить свою бывшую сожительницу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Фрунзенском районе Ярославля 52-летний мужчина во время ссоры угрожал убить свою бывшую сожительницу. Женщина вполне серьезно отнеслась к этим словам, ведь пьяный человек в этот момент держал в руках осколок стекла и именно им собирался расправиться с экс-возлюбленной.

- Угрозы поступили во время ссоры. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье об угрозе убийством ярославцу грозит до двух лет лишения свободы.