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Происшествия3 января 2022 7:40

Ярославец угрожал убить бывшую сожительницу осколком стекла

Женщина написала заявление в полицию
Полина Вачнадзе
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52-летний мужчина во время ссоры угрожал убить свою бывшую сожительницу

52-летний мужчина во время ссоры угрожал убить свою бывшую сожительницу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во Фрунзенском районе Ярославля 52-летний мужчина во время ссоры угрожал убить свою бывшую сожительницу. Женщина вполне серьезно отнеслась к этим словам, ведь пьяный человек в этот момент держал в руках осколок стекла и именно им собирался расправиться с экс-возлюбленной.

- Угрозы поступили во время ссоры. В момент совершения преступления подозреваемый был пьян, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело. По статье об угрозе убийством ярославцу грозит до двух лет лишения свободы.