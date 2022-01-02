Ярославец отсудил у мэрии 50 тысяч рублей за падение сына на скользкой аллее

Ребенок упал на скользком тротуаре и сломал ключицу Фото: Николай АЛЕКСАНДРОВ

Житель Ярославля, представляя интересы своего маленького сына, подал иск в суд на мэрию города, администрацию Дзержинского района и "Горзеленхозстой". Сын истца поскользнулся и упал на плохо вычищенной от льда и снега аллее и сломал ключицу. Ярославец потребовал с ответчиков 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Ребенок получил травму во время прогулки: увидел скамейку со снегом, бросился к ней, но поскользнулся на льду, который был незаметен из-за снега. Родители сразу отвезли ребенка в травмпункт, где диагностировали перелом. На протяжении нескольких недель мальчика мучили боли, маме и папе приходилось отпрашиваться с работы, чтобы ходить по врачам. При этом занятия с учителем-логопедом и в школе раннего развития ребенку пришлось прекратить. Как говорится в материалах дела, родители были вынуждены обратиться к неврологу и психологу, чтобы стабилизировать состояние сына.

Все ответчики исковые требования не признали, посчитав их завышенными. Представитель мэрии также просила установить вину пропорционально, так как увидела в действиях истца грубую неосторожность. По мнению ответчика, отец, видя, что аллея скользкая и не посыпана песком, должен был держать ребенка за руку, не отпуская от себя.

По словам представителя "Горзеленхозстроя", уборка аллеи проводилась за два дня до падения мальчика, поэтому своей вины в случившемся организация не нашла.

В итоге суд решил удовлетворить требования отца пострадавшего ребенка частично.

- Взыскать с мэрии города Ярославля в пользу истца в счет компенсации морального вреда 50 000 рублей, судебные расходы: по оплате услуг представителя 15 000 рублей и почтовые расходы 409 рублей 28 копеек, - говорится в решении.