В Ярославле скончалась заслуженная артистка РФ Недда Аязян. ФОТО: группа ЯМУ им.Л.В.Собинова ВКонтакте

В Ярославле 2 января после продолжительной болезни скончалась заслуженная артистка России, пианистка Недда Аязян. Недде Израилевне был 81 год.

Более 50 лет Недда Аязян занималась концертной деятельностью, три раза становилась лауреатом премии имени Л.В.Собинова.

Прощание с артисткой пройдет 4 января в 11:30 в Леоньевском храме Ярославля.

КП-Ярославль приносит соболезнования родным Недды Израилевны, ее коллегам и друзьям.