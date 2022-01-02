Здоровое начало года: в Ярославле прошел "Забег трезвости"

В Ярославле прошел "Забег трезвости". ФОТО: Рада ШПИЛЕВАЯ

Новый 2022 год многие ярославцы решили начать спортивно: 1 января на Волжской набережной прошел "Забег трезвости", в котором приняли участие более двухсот человек. Организатором мероприятия стало общество "Трезвый Ярославль", а вел его Алексей Горохов – руководитель организации. Состав участников был очень разнообразным: здесь были и семьи с детьми, и профессиональные спортсмены, и просто гуляющие, решившие присоединиться к забегу, и даже местные «моржи».

Такой забег стал уже традицией: каждый год 1 января приверженцы трезвости и здорового образа жизни собираются у памятника Николая Некрасова на набережной. Проводится общая разминка, затем звучит громкое «На старт!.. Внимание...», и выстрел сигнальной ракеты оповещает о начале забега. Бегущие устремляются к пересечению Волги и Которосли, там поворачивают и спускаются на стадион «Спартак». Длина пути всегда символическая: например, в этом году она составила 2022 метра, а в прошлом – 2021. На стадионе начинается самая интересная часть мероприятия: игры, соревнования, хороводы.

В этот раз в акции принимали участие аниматоры, поэтому она превратилась в настоящий праздник с любимыми новогодними героями. Веселые конкурсы и игры не позволили никому замерзнуть, несмотря на мороз, а песни и хороводы подарили отличное настроение. Можно было поучаствовать в настоящих русских забавах: поиграть в "ручеек", "стенка на стенку", перетягивание каната, "змейку". Для всех был приготовлен бесплатный горячий чай и мандарины.