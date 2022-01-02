В Ярославле изменится расписание семи автобусов

В Ярославле с 10 января изменится расписание движения семи автобусных маршрутов Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ярославле с 10 января изменится расписание движения семи автобусных маршрутов. По новому графику в рабочие дни будут ходить следующие автобусы:

- №4 "Улица Ярославская - Ярославль Главный",

-№7 "Улица Гудованцева - 15 МКР",

- №8 "ТРК "Ярославский Вернисаж" - 15 МКР",

- №33 "ПАТП №1 - Областная больница",

- №41Б "Богоявленская площадь - Улица Индустриальная",

- №42 "15 МКР - Поселок Куйбышева",

- №53 "ПАТП № 1 - Улица Сахарова".

Подробности по каждому маршруту можно узнать на сайте "Яргортранса".

Напомним, что с 1 января изменилась схема движения автобуса №19. Теперь он заезжает в Больничный городок.