В Ярославле изменится расписание семи автобусов

В Ярославле с 10 января изменится расписание движения семи автобусных маршрутов
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Ярославле с 10 января изменится расписание движения семи автобусных маршрутов. По новому графику в рабочие дни будут ходить следующие автобусы:
- №4 "Улица Ярославская - Ярославль Главный",
-№7 "Улица Гудованцева - 15 МКР",
- №8 "ТРК "Ярославский Вернисаж" - 15 МКР",
- №33 "ПАТП №1 - Областная больница",
- №41Б "Богоявленская площадь - Улица Индустриальная",
- №42 "15 МКР - Поселок Куйбышева",
- №53 "ПАТП № 1 - Улица Сахарова".
Подробности по каждому маршруту можно узнать на сайте "Яргортранса".
Напомним, что с 1 января изменилась схема движения автобуса №19. Теперь он заезжает в Больничный городок.