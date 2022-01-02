Волковский театр Ярославля уедет на гастроли в Абхазию

театр драмы имени Федора Волкова в мае отправится на гастроли в Абхазию. ФОТО: архив КП

Российский государственный театр драмы имени Федора Волкова в мае отправится на гастроли в Абхазию. Абхазскому зрителю ярославские артисты покажут четыре спектакля: "Бабаню", "Предстоящее событие", "Серену и Викторию", а также "Землю Эльзы".

Гастроли волковского театра в Абхазию должны было состояться осенью 2021 года, но из-за коронавирусных ограничений были отменены.

- Должен был приехать весь ведущий состав театра, это была бы грандиозная история, потому что это знаменитый театр Волкова, - когда стало известно об отмене гастролей поделился своей печалью с изданием "Спутник" гендиректор РусДрама Ираклий Хинтба.