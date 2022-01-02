В Ростовском районе мужчина погиб из-за загоревшегося электрического матраса

В огне погиб мужчина, а от дома остались одни стены. Фото: СУ СКР по Ярославской области

В поселке Петровское Ростовского района при пожаре в дачном доме погиб мужчина. Сообщение о возгорании пожарным поступило 31 декабря в седьмом часу вечера. На место выехали четыре машины и 10 пожарных. Огонь удалось потушить только 10 вечера, дом в 160 квадратных метров сгорел полностью, остались одни стены.

Дом загорелся вечером 31 декабря. ФОТО: группа "Около Петровска" ВКонтакте

К сожалению, не удалось спасти и хозяина дачи - 51-летний мужчина погиб, отравившись угарным газом. По предварительной версии, загорелся электрический матрас, от него пламя пошло дальше. По словам соседей, в доме был еще один мужчина, но он успел спастись.

- Организована доследственная проверка. Тело погибшего направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для установления точной причины смерти, - уточнили в пресс-службе СКР по Ярославской области.