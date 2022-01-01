В Ярославле новогодний салют попал в автомобиль

Ярославцы, запуская салют во дворе, повредили машину. Скриншот с видео, группа "Ярославль LIVE"

Пока одни ярославцы радостно запускали новогодние фейерверки, другие переживали за себя и свое имущество. Мэрия Ярославля опубликовала список площадок, где можно безопасно запускать салюты, но не всем хватило сил до них дойти.

- 2-ой Брагинский проезд, 10. Не очень умные соседи запускают салют во дворе. Результат на одной из машин в конце видео, - пишут в группе "Ярославль LIVE" ВКонтакте.

На кадрах видно, как несколько человек развлекаются, пуская фейерверки. Огни опасно летали рядом с людьми и припаркованными тут же машинами. У одной из них после салюта появилась вмятина.

- Надо их заставить оплачивать ремонт машины, в следующий раз будут думать головой может, - пишут ярославцы.

- Когда счет выставят, сразу пройдут новогодние радости.

- Вчера специально парковалась подальше от различных площадок, во избежание таких вот последствий, от не далеких умом…

- Нам в балкон вчера прилетело, тоже мало приятного.