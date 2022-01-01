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Общество1 января 2022 12:07

Погода в Ярославской области в новогодние праздники

Синоптики рассказали, какая погода ждет ярославцев в ближайшие дни
Полина Вачнадзе
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Никаких новогодних сюрпризов погода жителям Ярославской области не принесет

Никаких новогодних сюрпризов погода жителям Ярославской области не принесет

Фото: Марина ТИМОШЕНКО

Никаких новогодних сюрпризов погода жителям Ярославской области не принесет, считаю специалисты Центра "Фобос". В первый день года, как мы видим, довольно тепло, всего -2...-4 градуса, но уже завтра температура воздуха изменится.

2 января похолодает до -9...-11 градусов, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный.

3 января ночью и днем -13...-15, ветер слабый, переменная облачность.

4 января возможен туман, ночью столбики термометров опустят до -21...-23 градусов, днем -13...-15, ветер восточный.

5 января синоптики прогнозируют небольшой снег и сильный туман. Ночью буде -9...-11 градусов, днем -6...-8, ветер юго-восточный. Ожидается переменная облачность.

Накануне Рождества в Ярославской области будет снег, возможно, туман. Ночью -6...-8, днем -1...-3.

А в Рождество, 7 января, днем похолодает до -12...-14, поднимется западный ветер. Ночью -7...-9.