Погода в Ярославской области в новогодние праздники

Никаких новогодних сюрпризов погода жителям Ярославской области не принесет Фото: Марина ТИМОШЕНКО

Никаких новогодних сюрпризов погода жителям Ярославской области не принесет, считаю специалисты Центра "Фобос". В первый день года, как мы видим, довольно тепло, всего -2...-4 градуса, но уже завтра температура воздуха изменится.

2 января похолодает до -9...-11 градусов, ожидается переменная облачность, ветер северо-западный, умеренный.

3 января ночью и днем -13...-15, ветер слабый, переменная облачность.

4 января возможен туман, ночью столбики термометров опустят до -21...-23 градусов, днем -13...-15, ветер восточный.

5 января синоптики прогнозируют небольшой снег и сильный туман. Ночью буде -9...-11 градусов, днем -6...-8, ветер юго-восточный. Ожидается переменная облачность.

Накануне Рождества в Ярославской области будет снег, возможно, туман. Ночью -6...-8, днем -1...-3.

А в Рождество, 7 января, днем похолодает до -12...-14, поднимется западный ветер. Ночью -7...-9.