Автобусы №19 в Ярославле теперь будут заезжать в Больничный городок. ФОТО: "Яргортранс"

С 1 января в Ярославле изменилась схема движения автобуса №19, который ходит от химзавода "Луч" до улицы Гудованцева. Теперь транспорт будет ездить по кольцу с заездом к больничному городку.

Схема движения автобуса №19: от остановки "Химзавод "Луч" по Юго-Западной окружной дороге, улицам Гудованцева, Закгейма, Маланова, Стачек, Носкова, Зеленцовской, Большой Федоровской, Наумова, Московскому проспекту, улицам Институтской, Гагарина, Павлова, Московскому проспекту, Юго-Западной окружной дороге до остановки "Химзавод "Луч". Также на участке между остановочными пунктами "Арена-2000" и "Улица Павлова" вводится заезд на улицу Гагарина, остановку "Больничный городок".

Интервалы между автобусами, как сообщает "Яргортранс", будут сокращены с 16 до 11минут.