В Московской области под колесами поезда погибла 16-летняя девушка из Ярославля

Два подростка погибли под колесами поезда Фото: Егор ТКАЧЕНКО

На железнодорожных путях в Подмосковье 29 декабря нашли тела двух подростков - девушки и юноши. Трагедия произошла в районе станции Тарасовская.

Личности погибших установили - 16-летняя девушка оказалось родом из Ярославля, не так давно переехала жить к отцу в столицу. Там познакомилась со своим ровесником, молодые люди влюбились друг в друга, но родители были против их отношений, сообщает "Московский комсомолец". 29 декабря молодые люди сбежали из дома. Поздно вечером их тела нашли на железнодорожных путях. В кармане одежды девушки были прощальные записки.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.