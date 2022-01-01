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Происшествия1 января 2022 10:01

В Московской области под колесами поезда погибла 16-летняя девушка из Ярославля

Рядом нашли тело ее друга-ровесника
Полина Вачнадзе
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Два подростка погибли под колесами поезда

Два подростка погибли под колесами поезда

Фото: Егор ТКАЧЕНКО

На железнодорожных путях в Подмосковье 29 декабря нашли тела двух подростков - девушки и юноши. Трагедия произошла в районе станции Тарасовская.

Личности погибших установили - 16-летняя девушка оказалось родом из Ярославля, не так давно переехала жить к отцу в столицу. Там познакомилась со своим ровесником, молодые люди влюбились друг в друга, но родители были против их отношений, сообщает "Московский комсомолец". 29 декабря молодые люди сбежали из дома. Поздно вечером их тела нашли на железнодорожных путях. В кармане одежды девушки были прощальные записки.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.