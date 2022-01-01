В центре Ярославля в новогодние праздники попросили ограничить продажу алкоголя

Ярославские чиновники попросили предпринимателей не торговать спиртным в центре города Фото: Олег Укладов

Мэрия Ярославля обратилась к предпринимателям, которые имеют торговые точки в центре города, с просьбой ввести "сухой закон" на время новогодних праздников. Городские власти рекомендуют не торговать спиртным там, где проходят массовые гуляния.

- Рекомендовать ограничить розничную продажу алкогольной продукции в дни проведения новогодних и рождественских праздников с 31 декабря 2021-го по 8 января 2022 года организациям розничной торговли, расположенным в границах территорий, прилегающих к месту проведения общегородских праздничных мероприятий, - говорится в постановлении.

Речь идет о магазинах рядом с Красной площадью, Волжским бульваром, Волжской набережной, Советским переулком, Советской площадью, улицей Нахимсона, Богоявленской площадью, улицей Комсомольской, улицей Ушинского.

Правда, в этом году широких новогодних гуляний в центре Ярославля не будет: праздничная программа на Советской площади рассчитана лишь до 19:00.