В Ярославской области сломался поезд с пассажирами

Поезд без отопления дошел до Ярославля, дальше пассажиров отправили на электричке в Кострому Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области сломался поезд "Санкт Петербург - Кострома", в составе отключилось отопление. По словам пассажиров, вагоны моментально остыли.

В Рыбинске поезд попытались привести в порядок, но все попытки не увенчались успехом. В итоге состав доехал до Ярославля, а потом пассажиров пересадили в электричку до Костромы.

По этому происшествию Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры.