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Происшествия31 декабря 2021 12:11

В Ярославской области сломался поезд с пассажирами

Людей пришлось пересаживать в электричку
Полина Вачнадзе
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Поезд без отопления дошел до Ярославля, дальше пассажиров отправили на электричке в Кострому

Поезд без отопления дошел до Ярославля, дальше пассажиров отправили на электричке в Кострому

Фото: Полина Вачнадзе

В Ярославской области сломался поезд "Санкт Петербург - Кострома", в составе отключилось отопление. По словам пассажиров, вагоны моментально остыли.

В Рыбинске поезд попытались привести в порядок, но все попытки не увенчались успехом. В итоге состав доехал до Ярославля, а потом пассажиров пересадили в электричку до Костромы.

По этому происшествию Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку соблюдения прав пассажиров. При наличии оснований будут приняты меры.