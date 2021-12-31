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Общество31 декабря 2021 10:06

Ярославцы стоят в очереди на морозе у отделения почты, чтобы получить посылки

Представители Почты России ссылаются на отсутствие сотрудников
Полина Вачнадзе
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Ярославцы стоят в очередях на почту. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» ВКонтакте

Ярославцы стоят в очередях на почту. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» ВКонтакте

Ярославцы, которым приходится пользоваться услугами почтового отделения №6 на проспекте Фрунзе, недовольны его работой. - Невыносимые условия для клиентов. Начальник почты на претензии по телефону пытается отшучиваться. На прямой контакт не выходит, - пишут в группе «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» ВКонтакте.

Очереди скапливаются и в помещении почты, и на улице. Чтобы получить свои посылки или наоборот сделать отправления, клиенты стоят на морозе. А график установлен так, что работающему человеку попасть в отделение крайне проблематично.

График работы отделения совершенно неудобен для клиентов. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» ВКонтакте

График работы отделения совершенно неудобен для клиентов. ФОТО: группа «Дядьково, Сокол Ярославль – Районы 76» ВКонтакте

В комментариях под постом отметился, как он представился, представитель Почты России в социальных сетях Дмитрий Маркин. По его словам, работа окон в отделениях "организуется исходя из возможности предоставления услуг имеющимся штатом работников". Проще говоря, сотрудников не хватает.

- В случае длительного ожидания обслуживания рекомендую позвонить на бесплатную горячую линию по телефону 8 800 100 00 00, сказать "Очередь" или выбрать пункт 1 и ввести индекс почтового отделения. Коллеги разберутся в ситуации, - написал Дмитрий Маркин.