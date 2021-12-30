Новые троллейбусы по инвестсоглашению в Ярославле могут купить в следующем году

Одна из главных тем уходящего года — транспортная реформа, стартовавшая в Ярославле летом. В город заезжают новые федеральные перевозчики, но ситуация едва ли становится лучше. Во всяком случае, это не очевидно.

На этом фоне все чаще горожане вспоминают о новых троллейбусах, которые Ярославль должен получить в рамках инвестиционного соглашения с московской компанией 3-RED, которая строит на месте бывшего депо на улице Городской Вал.

Генеральный директор «Тройки» Сергей Патрикеев рассказал, когда поступят деньги на долгожданную покупку.

— Это вопрос, который всех волнует — когда будут перечислены деньги на троллейбусы? Мы планируем перевести средства в первом квартале нового года, — заявил Сергей Патрикеев. — Как девелопер не могу не сказать, приятно видеть, что эскроу-счета наполняются, а стройка идет по плану. На сегодняшний день два корпуса находятся в монтаже. На одном из них близится завершение монолитных работ, примерно наполовину выполнены кладочные работы. На втором заканчиваем работы по котловану и приступаем к монолиту.

Кроме того, из беседы следует, что все готово для перевода средств проектировщику пристройки к школе № 1.

— Ждем готовности документов и заключения экспертизы — как только это произойдет, будет закрывающий платеж, — отмечает Патрикеев. Впрочем, когда именно это произойдет, не сообщается. По словам Сергея Патрикеева, это зависит не от его фирмы. Кроме того, основное внимание сейчас уделено непосредственно строительству «Сердца Ярославля».

— Стройка — это всегда дело непростое. Никогда и ничто не идет как по маслу. Инженеры, проектировщики, подрядчики, рабочие должны быть постоянно в тонусе. Как я уже говорил, большинство людей, которые работают над проектом, — ярославские, — говорит Патрикеев. — Понятно, что у нас нет налаженных контактов, так как для нас это первый опыт работы в вашем регионе. Но в процессе мы налаживаем связь с теми, кто делает свою работу качественно и в нужные сроки.

Еще один пункт соглашения — тяговая подстанция. Он выполнен еще в прошлом году и уже принес выгоду городу. По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, сумма годовой экономии от эксплуатации подстанции составила более пяти миллионов рублей.

— Эти цифры складываются из экономии на фонде зарплаты персонала энергохозяйства и водителя бригадного автомобиля, учитывая, что подстанция полностью автоматизирована и может управляться дистанционно. Кроме того, у новой подстанции значительно ниже технические потери электроэнергии. Удалось сэкономить и на простое троллейбусов, который сократился на участке, питающемся от подстанции, - рассказал Волканевский.